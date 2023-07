Sequestrate – tra giovedì 29 e venerdì 30 giugno – 200 paia di scarpe sportive false, riferite a un noto brand internazionale. In particolare, la Guardia di Finanza di Vasto (Chieti), nel corso di un servizio di perlustrazione, ha notato due persone armeggiare intorno a diversi borsoni a ridosso della spiaggia, vicino a dei casotti, lungo il litorale aragonese. Alla vista delle Fiamme Gialle, i due hanno lanciato i contenitori nella folta vegetazione e poi si sono dati alla fuga. I finanzieri hanno sequestrato gli articoli contraffatti per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Proseguono le idagini per risalire agli autori e alla filiera del falso e dei canali di approvvigionamento e così denunciare i responsabili.

