Occupata la sede della Giunta: agenti fanno irruzione e sciolgono manifestazione

(LaPresse) Dopo tre ore di occupazione della sede della Giunta della Regione Lazio da parte dei movimenti di lotta per la casa, la polizia ha fatto irruzione liberando gli spazi e sciogliendo la manifestazione. Nel parapiglia tra manifestanti e polizia, un uomo è rimasto ferito alla testa. I manifestanti chiedevano un incontro con il presidente della Regiona, Francesco Rocca, per trovare una soluzione alle famiglie che oggi occupano Casale de Merode, una struttura abbandonata da anni e oggi “riparo per chi non può pagare un affitto”.

