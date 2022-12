Manifestanti barricati nell'edificio in via Sicilia

I movimenti di lotta per la casa hanno occupato questa mattina uno stabile in via Sicilia a Roma. Presenti sul posto blindati e agenti antisommossa. la situazione al momento è tranquilla, monitorata dagli agenti che restano all’esterno dello stabile, mentre gli occupanti sono barricati all’interno. “Queste palazzine probabilmente potrebbero essere molto utili per le persone che sono in emergenza abitativa, che invece vengono espulse fuori dalla città e oltre il raccordo anulare”, dice ai microfoni di LaPresse Paolo Di Vetta, leader del Movimento di lotta per la casa.

