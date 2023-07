L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 tra Lainate e il bivio con l’A9 in direzione dell’allacciamento con l’A4

Tre persone sono rimaste ferite a cuasa di incidente stradale tra un tir e tre auto avvenuto poco prima delle 10 tra Lainate e il bivio con l’A9 in direzione dell’allacciamento con l’A4. Diversi i chilometri di coda sull’Autostrada dei Laghi A8. Il camion sarebbe finito contro il guardrail, interessando anche la carreggiata opposta. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia Attualmente sul luogo dell’evento il traffico è bloccato e si registrano 8 km di coda verso Milano e 3 km verso Varese. Inoltre si registrano 5 km di coda in A9, in corrispondenza dell’immissione obbligatoria in A8 verso Varese. Una delle persone ferite è stata portata in codice rosso al Niguarda di Milano, mentre le altre due sono state trasportate in codice giallo al Sant’Anna di Como e all’ospedale di Legnano.

