Dalla prima ricostruzione sembra che stesse cercando di fermare il mezzo che avanzava in discesa

Un autista è morto oggi, 14 luglio, a Milano travolto dal suo stesso furgone. È successo in via Gallarate dove sono stati inviati sul posto i vigili del fuoco. Dalla prima dinamica ricostruita pare che sia stato travolto nel tentativo di fermare il mezzo che si trovava in discesa. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco sollevando il furgone con cuscini ad aria.

