E' successo la notte scorsa in via Scesa. Non sono state registrate vittime né feriti

Una palazzina di tre piani in ristrutturazione è crollata la notte scorsa in via Scesa, a Milano. Non sono state registrate vittime e feriti. Al momento del cedimento, infatti, la struttura era disabitata. I vigili del fuoco e la polizia di Stato, insieme al personale del 118, sono intervenuti per effettuare il sopralluogo e mettere in sicurezza l’area. Tra le cause che possono avere determinato il crollo dell’edificio c’è anche una fuga di gas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata