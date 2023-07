L'edificio, in via Amatore Sciesa, era probabilmente disabitato

Una palazzina di tre piani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione è crollata a Milano. L’edificio, in via Amatore Sciesa, secondo le prime informazioni, era probabilmente disabitato. I vigili del fuoco hanno comunque lavorato per escludere la presenza di persone sotto le macerie.

