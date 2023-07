Shmuel Peleg aveva impugnato il patteggiamento di un anno e 8 mesi per sottrazione di minore e sequestro di persona

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Shmuel Peleg, il nonno del piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone. Il nonno, che ha patteggiato la pena a un anno e 8 mesi per sottrazione di minore all’estero e sequestro di persona, aveva impugnato il patteggiamento sostenendo che non potesse essere condannato per entrambi i reati. La sentenza diventa dunque definitiva. Il piccolo Eitan fu portato in Israele dal nonno materno nel 2021, pochi mesi dopo la tragedia, sottraendolo alla famiglia collocataria della zia paterna Aya Biran, con la quale vive tuttora, difesa dagli avvocati Emanuele e Giuseppe Zanalda.

