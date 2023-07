Il sindaco del capoluogo campano commenta l'incendio che questa mattina ha distrutto l'installazione in piazza Municipio

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha commentato la distruzione dell’opera d’arte la ‘Venere degli stracci’. L’installazione di Michelangelo Pistoletto ha preso fuoco questa mattina in piazza Municipio intorno alle 5:30. I Vigili del fuoco sono intervenuti per cercare di domare le fiamme ma non sono riusciti a salvare l’opera di cui ora è rimasto solo lo scheletro. “Ho sentito il maestro Pistoletto, era amareggiato e ferito”, ha detto il primo cittadino. “Rifaremo questa installazione. È simbolo di ripartenza della società e non può essere fermato né dal vandalismo né dalla violenza. Lanceremo anche una raccolta fondi per fare in modo che ricostruzione avvenga da una partecipazione popolare. Non ci fermeremo di fronte ad atti di vandalismo”, ha aggiunto Manfredi.

