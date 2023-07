Si indaga sulla natura del rogo. Dell'opera adesso resta solo lo scheletro

Un incendio mercoledì mattina intorno alle 5.30 ha distrutto in Piazza Municipio a Napoli la ‘Venere degli Stracci’, opera di Michelangelo Pistoletto. I vigili del fuoco sono intervenuti per cercare di domare le fiamme ma non sono riusciti a salvare l’opera di cui ora è rimasto solo lo scheletro. Le fiamme hanno distrutto la statua e gli indumenti che componevano l’istallazione di arte contemporanea. Diversi i video sui social che hanno testimoniano il rogo e ciò che rimane dell’opera. Si indaga sulla natura del gesto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata