I vigili del fuoco non sono riusciti a salvare l'opera, di cui è rimasto solo lo scheletro. Si indaga sulla natura del rogo

Un incendio questa mattina intorno alle 5.30 ha distrutto in Piazza Municipio a Napoli la ‘Venere degli Stracci’, opera di Michelangelo Pistoletto. I vigili del fuoco sono intervenuti per cercare di domare le fiamme ma non sono riusciti a salvare l’opera di cui ora è rimasto solo lo scheletro. Le fiamme hanno distrutto la statua e gli indumenti che componevano l’installazione di arte contemporanea. Diversi i video sui social che hanno testimoniano il rogo e ciò che rimane dell’opera. Si indaga sulla natura del rogo.

Borrelli: “Rabbia e dolore”

“L’opera costituita in gran parte di stracci, quindi materiale infiammabile, era esposta agli agenti atmosferici e agli attacchi vandalici senza particolari misure di sicurezza in una piazza dove purtroppo soprattutto la notte avvengono continui atti di inciviltà e teppismo che noi denunciamo da tempo”. Così in un post il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che sui suoi social ha pubblicato diversi video dell’incendio che ha distrutto la ‘Venere degli Stracci’ questa mattina all’alba a Napoli. “In una città dove monumenti, opere d’arte ed edifici storici sono continuamente sotto attacco questa è l’ennesima vicenda che ci fa veramente rabbia. Non si sa la natura del rogo ma intanto ci addolora sapere che quest’opera è andata distrutta“. “Tra i primi ad assistere inermi e addolorati al rogo uno dei titolari del Gambrinus Michele Sergio e il conduttore radiofonico Gianni Simioli, entrambi che si stavano recando al lavoro”, ha precisato Borrelli.

Manfredi: “Ho sentito Pistoletto, rifaremo l’opera”

“Ho sentito il maestro Michelangelo Pistoletto, era amareggiato e ferito“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “Rifaremo questa installazione – ha affermato – È simbolo di ripartenza della società e non può essere fermato né dal vandalismo né dalla violenza”.”Lanceremo anche una raccolta fondi per fare in modo che la ricostruzione avvenga da una partecipazione popolare – ha aggiunto – Non ci fermeremo di fronte ad atti di vandalismo“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata