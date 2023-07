L'afa investirà particolarmente il centro dell'Italia

Prosegue l’ondata di caldo in Italia che investirà domani particolarmente il Centro del Paese. Dieci le città che vedono per domani un’allerta rossa, emessa dal ministero della Salute. Bollino rosso dunque per Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Allerta caldo arancione per Messina, Catania e Bari; bollino giallo per Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia. Bollino verde infine per Verona.

