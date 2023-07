In totale le vittime nel continente sono state più di 61mila

In Italia nell’estate del 2022 sono state 18.010 le morti causate dal gran caldo che ha colpito il continente europeo. I numeri sono contenuti in uno studio condotto dall’Istituto di Barcellona per la salute globale (ISGlobal), in collaborazione con l’Istituto nazionale della salute francese (Inserm), e pubblicato oggi, 10 luglio, sulla rivista scientifica Nature Medicine. Il dato si riferisce al periodo compreso tra il 30 maggio e il 4 settembre dell’anno scorso: l’Italia ha registrato il numero più alto di decessi in Europa.

Vittime soprattutto le donne

Dietro all’Italia in questa triste ‘classifica’ c’è la Spagna, con 11.324 morti, e la Germania, con 8.173 morti. Vittime del caldo, secondo la ricerca, sono soprattutto le donne (il 63%), con l’incidenza più alta nella regione mediterranea. Il rapporto osserva come l’estate scorsa sia stata caratterizzata da un’intensa serie di ondate di calore, siccità e incendi boschivi da record.

In totale in Europa 61mila decessi

In totale, le vittime legate alle temperature elevate in tutto il continente la scorsa estate sono state 61.672. “Rispetto alla popolazione – si legge nello studio -, abbiamo stimato il 56% in più di decessi correlati al calore nelle donne rispetto agli uomini, con tassi più elevati negli uomini di età compresa tra 0-64 (+41%) e 65-79 (+14%) anni e nelle donne di età superiore a 80 anni (+27%). I nostri risultati richiedono una rivalutazione e un rafforzamento delle piattaforme di sorveglianza del calore esistenti, dei piani di prevenzione e delle strategie di adattamento a lungo termine”, affermano gli estensori.

