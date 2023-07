Così Natalina Orlandi in merito alle notizie che vedrebbero coinvolto un familiare nella sparizione della cittadina vaticana

“Escludiamo che mio zio abbia fatto delle avance e Emanuela. E ripeto, nel mio caso, sono state solo delle avance verbali se fosse andato oltre non sarei stata zitta”. Così Natalina Orlandi, sorella di Emanuela, in merito alle notizie emerse in relazione a vicende che vedrebbero coinvolto un familiare nella sparizione della cittadina vaticana. La famiglia ha convocato una conferenza stampa dopo le rivelazioni in merito a documenti che chiamano in causa lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, e un presunto caso di molestie nei confronti della sorella maggiore di Emanuela, Natalina.

“Mi piacerebbe che prendesse posizioni anche su questa cosa, se questa cosa è uscita dalla Procura vaticana è una cosa grave”, ha spiegato Pietro Orlandi. “Vorrei metterlo in guardia su laici e prelati che gli ronzano intorno”, ha aggiunto il fratello della cittadina vaticana scomparsa 40 anni fa.

