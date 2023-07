Come sopravvivere all'aumento dei prezzi

Dividere le spese con un gruppo di amici, prenotare con largo anticipo, farsi ospitare da chi vive nel luogo dove si vuole andare per le vacanze: sono questi alcuni dei rimedi all’inflazione proposti da abitanti e turisti interpellati domenica a Milano sul tema dell’aumento dei prezzi per viaggi e villeggiatura. Al di fuori di queste ricette, a sentire gli intervistati, restano solo due vie: il colpo di fortuna di chi prenota all’ultimo ma ugualmente, magari grazie a un’offerta, riesce a strappare un buon prezzo, o la rassegnazione di chi resta a casa in attesa di tempi migliori, perché i prezzi a oggi non sono sostenibili.

