Il 40enne è evaso dai domiciliari a Basiglio il 22 marzo per poi ricomparire in Russia

La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza che disponeva gli arresti domiciliari in attesa di estradizione nei confronti di Artem Uss, il 40enne uomo d’affari russo evaso dai domiciliari a Basiglio, nel Milanese, lo scorso 22 marzo, mentre era in attesa di essere consegnato verso gli Stati Uniti, per poi ricomparire due settimane dopo libero in Russia. Nell’udienza, fissata per questa mattina, i giudici della Suprema Corte hanno annullato senza rinvio perché l’uomo, difeso dall’avvocato Vinicio Nardo, non risulta più nel territorio italiano dal quale è assente quasi da 4 mesi. Nel caso rientrasse in Italia sarebbe comunque perseguibile per l’evasione, organizzata da almeno 4-5 soggetti verso i Balcani in auto e sulla quale indaga il sostituto procuratore di Milano, Giovanni Tarzia.

