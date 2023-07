A Roma l'ultimo saluto all'adolescente uccisa a coltellate da un coetaneo

“Ai ragazzi dico che devono capire che non si devono fidare dei ragazzetti sconosciuti presentati da questo o da quello perché il pericolo sta sempre in agguato”. Così Elio, il nonno di Michelle Causo, l’adolescente uccisa a coltellate da un coetaneo a Primavalle poco dopo il funerale della nipote. “Oggi c’erano molti ragazzi e anche ieri alla fiaccolata c’erano duemila e più persone”, ha proseguito: “Tutto quello che è stato detto su Michelle non è vero. Parlano di un debito di 1500 euro. Tutto falso. Chi glieli avrebbe dati sti soldi?”.

