“Tutte le versioni che stanno venendo fuori in queste ore nel quartiere, allo stato sono per lo più campate in aria. Siamo in attesa del vero inizio delle indagini e all’esito di queste si faranno le valutazioni”. Così Antonio Nebuloso, legale di Giancarlo Causo il padre di Michelle, l’adolescente uccisa da un coetaneo a Primavalle. “Dagli inquirenti non trapela nulla e oggi non siamo in grado di verificare gli atti, le indagini vanno avanti fermo restando che restano i futili motivi perché non c’è motivazione per un delitto del genere”, ha proseguito l’avvocato: “La famiglia chiede da un lato che venga accertata la realtà e che la giustizia sia sana, giusta e sanzionatoria perché rispetto alla perdita di una figlia in tenera età ci si aspetta una risposta importante”

