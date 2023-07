Ai funerali di Michelle il legale Di Brigia: "Vuole solo giustizia"

“La famiglia di Michelle chiede giustizia e che questa vicenda sia gestita con serietà e rigore. Noi siamo presenti per affermare l’esigenza di giustizia e una ricostruzione della verità più rispettosa possibile della vita di questa povera ragazza morta nel modo che sappiamo”. A parlare è Claudia Di Brigia, avvocato di Daniela Bertoneri, madre di Michelle Causo, l’adolescente uccisa a Primavalle da un coetaneo. “Per ora la parola perdono non è presa in considerazione anche perché non mi sembra che nessuno lo abbia chiesto ma questo attiene alla sfera e personale e presuppone un percorso complesso che non credo rilevi in questo momento”, ha proseguito il legale: “In alcune dichiarazioni la famiglia non riconosce la ragazza e per questo abbiamo dovuto mettere un punto per arginare questa deriva di dichiarazioni non verificate, personalistiche e ipotetiche. Purtroppo in questa fase di dati certi ne abbiamo pochissimi. Non hanno intenti di vendetta ma solo di giustizia, in tutta l’articolazione possibile del concetto”, conclude Di Brigia.

