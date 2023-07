Massimo riserbo dai pm sull'identità del soggetto, che è già ricercato in campo internazionale dalle forze dell'ordine

C’è un indagato per la morte di Giuseppina Caliandro, la 41enne investita e uccisa da un’auto pirata lunedì sera a Gemonio, vicino Varese. La Procura di Varese indaga per omicidio volontario a carico di una persona che è stata identificata ed è già ricercata in campo internazionale dalle forze dell’ordine. I pm, che mantengono il massimo riserbo sull’identità del soggetto, invitano chiunque avesse informazioni sull’incidente a rivolgersi ai Carabinieri del Nucleo investigativo di Varese o del luogo di residenza. È prevista per la prossima settimana l’autopsia sul corpo della vittima.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata