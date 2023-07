La 31enne era rimasta infortunata a una gamba a 150 metri di profondità

Le operazioni di salvataggio della speleologa Ottavia Piana all’interno della grotta Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo. La 31enne era rimasta infortunata a una gamba a 150 metri di profondità domenica scorsa, rendendo necessaria una massiccia operazione di soccorso da 60 uomini, resa difficile anche dalle precipitazioni che hanno colpito la zona. Dopo 48 ore, grazie al lavoro dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico lombardo, Piana è stata messa in salvo e trasportata in eliambulanza in ospedale.

