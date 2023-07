La donna ha parlato poco prima della partenza del corteo

“Di cosa mi parlava mia figlia? Diceva che c’era tutta l’estate davanti. Come per tutti i ragazzi. Se mi ha detto cosa avrebbe fatto? Ma mia figlia era sempre in zona, vicino casa. I figli devono vivere. Lei con me aveva la piena libertà di parola. Mia figlia mi diceva tutto, io sapevo tutto di mia figlia” sono le parole della madre di Michelle Causo, la ragazza uccisa nel quartiere romano di Primavalle. La donna si è unita ai ragazzi e ragazze del quartiere che hanno deposto dei fiori davanti alla scuola che frequentava la figlia prima della partenza del corteo. “Vanno messe in pratica le cose, non vanno dette all’aria” aggiunge lasciando i giornalisti.

