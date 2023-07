Dall'analisi dei cellulari risposte su eventuali complici

Omicidio aggravato da occultamento e vilipendio del cadavere. Sono le ipotesi di reato formulate dalla procura minorile nel fascicolo che vede indagato il 17enne arrestato per l’omicidio di Michelle Causo. Il giovane è stato arrestato la notte del 29 giugno ed è detenuto nel carcere minorile di Casal del Marmo.

Intanto proseguono le indagini e si attendono i risultati definitivi dell’esame autoptico per capire se il decesso della vittima sia avvenuto in pochi minuti o in tempi più lunghi.

Da cellulari risposte su eventuali complici

L’analisi dei cellulari sequestrati nel corso delle indagini sull’omicidio di Primavalle, servirà a capire, tra le altre cose, se l’aggressore di Michelle abbia avuto contatti con altre persone o chiesto aiuto, prima o dopo l’omicidio. Chi indaga vuole escludere che un complice possa aver aiutato il 17enne a disfarsi del corpo della vittima. Sotto analisi anche il telefono della ragazza e i contatti che vittima e omicida avevano avuto quel giorno e nei giorni passati, per capire che tipo di relazione ci fosse tra i due. I risultato dell’esame autoptico sapranno dare dettagli in più sull’ora in cui è morta la giovane e, soprattutto, se il decesso sia avvenuto in pochi minuti o in tempi più lunghi.

funerali Michelle presieduti da vescovo Baldo Reina

Mercoledì alle 11 nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in via di Torrevecchia 1104 si celebreranno i funerali della giovane. La celebrazione verrà presieduta da monsignor Baldo Reina, vescovo ausiliare del settore Ovest della diocesi di Roma. Questa sera, in preparazione alla fiaccolata organizzata dalla scuola che frequentava Michelle, in tutte le parrocchie della prefettura di Primavalle verranno celebrate Messe in suffragio per la ragazza uccisa brutalmente. Le celebrazioni eucaristiche – spiega il vicariato di Roma – saranno seguite alle 18.45 dallo scampanio pasquale da tutti i campanili per esprimere un cordoglio che nella preghiera manifesta la forza della risurrezione, la vittoria della vita e del bene sulla morte e sul peccato. L’intento è quello di rendere spiritualmente partecipi tutte le comunità cristiane della prefettura in vista delle esequie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata