Si tratterebbe di un cittadino straniero, il corpo notato da alcuni passanti

Un uomo di 45 anni è morto annegato nel lago di Como all’altezza della diga foranea lungo il viale Marconi nei pressi del centro città. È in corso al momento il recupero della vittima: dalle prime indicazioni, il corpo si troverebbe in acqua da alcune ore. Dal documento, trovato negli indumenti, sarebbe un cittadino egiziano, ma sono in corso le indagini per confermarne l’identità, dal momento che lo stesso documento è stato danneggiato dall’acqua. Sul posto, oltre ai soccorritori e ai vigili del fuoco, anche la polizia scientifica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata