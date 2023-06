Torna dopo 4 anni lo spettacolo pirotecnico per la festa di San Giovanni

Il Lago di Como torna a ospitare dopo 4 anni lo spettacolo dei fuochi d’artificio sull’Isola Comacina. L’evento per celebrare la festa di San Giovanni ha attirato migliaia di turisti creando come sempre anche parecchi disagi per il traffico sulla statale Regina, chiusa dalle 20 alle 24. Lo spettacolo pirotecnico rievoca la devastazione dell’Isola Comacina, l’unica del Lario, nel 1169 da parte di Federico Barbarossa. Nelle immagini i fuochi d’artificio ripresi da Sala Comacina.

