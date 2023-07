Il gip ha convalidato l'arresto, il ragazzo è accusato dell'omicidio di Michelle Causo

Il gip ha convalidato l’arresto del diciassettenne accusato dell’omicidio di Michelle Causo, la ragazza uccisa a coltellate mercoledì scorso nel quartiere Primavalle di Roma. Il giovane è stato portato nel carcere minorile di Casal del Marmo. L’interrogatorio davanti al magistrato, che si è tenuto stamani nel centro di prima accoglienza in via Virginia Agnelli, è durato quattro ore circa. Nelle immagini l’uscita del ragazzo a bordo di una Fiat Punto degli agenti di custodia. Il minore è sdraiato sui sedili posteriori dell’auto per sfuggire alle telecamere.

