Il Gip raccoglie le dichiarazioni del 17enne accusato di aver ucciso con diverse coltellate la ragazza

Al via, nel centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli, a Roma, l’interrogatorio davanti al gip del 17enne arrestato giovedì per l’omicidio di Michelle Causo. Nel cpa sono arrivati magistrati e il difensore del giovane. Ieri è stata effettuata l’autopsia sul corpo della vittima. Da un primo esame medico legale, Michelle è stata raggiunta da diversi colpi, assestati con un coltello da cucina ed è stata colpita dal suo aggressore più volte, al collo, all’addome e alla schiena.

Droga ritrovata in casa 17enne arrestato

Della droga è stata trovata nell’appartamento in cui viveva il 17enne fermato per l’omicidio di Michelle Maria Causo, nel quartiere Primavalle, a Roma. In corso di indagine, sono stati posti sotto sequestro i telefoni trovati dagli inquirenti nell’appartamento. I dispositivi saranno sottoposti ad analisi e accertamenti.

Il fidanzato di Michelle: “È tutto buio senza di te”

“Manchi tanto cerco di stare con il sorriso per te ma ho quei cinque minuti di sorriso e poi le altre 24 ore è tutto buio senza di te“. Questo il post condiviso da Flavio, il fidanzato di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa nel quartiere Primavalle di Roma. Il ragazzo ha condiviso le foto del luogo del ritrovamento del corpo della ragazza dove si vedono fiori, fiaccole e palloncini bianchi. Flavio scrive ancora “Sei il mio sole, ora è buio senza di te” e “Senza di te mi sento solo” e ancora “Ho cantanto la nostra canzone cercando di essere il più possibile felice per te ma alla fine non ce l’ho fatta. Mi dispiace amore se non riesco a essere felice come vuoi tu ma senza di te non ce la faccio più. È tutto una tortura questa volta Angelo mio“, scrive in una stories di Instagram. Flavio ha condiviso anche dei post dove manda dei messaggi alla ragazza uccisa lo scorso mercoledì 28 giugno.

