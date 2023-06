Gli occupanti del veicolo sarebbero state sbalzate nel torrente Antermont. Soccorsi in azione

Un furgone con a bordo 6 persone è precipitato in una scarpata lungo la statale 242 che da Canazei porta a Passo Sella, in Trentino. L’incidente è successo poco dopo le 8.30. A quanto si apprende, le persone che erano a bordo del van sarebbero state sbalzate nel torrente Antermont. Sul posto 4 elicotteri di Trentino Emergenza, le ambulanze della val di Fiemme, vigili del fuoco e forze dell’ordine. La statale è chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso che sono ancora in corso.

