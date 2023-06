Una miscela di una bevanda gassata con la codeina, ha lo stesso effetto degli oppiacei ed è venduta sul mercato illegale

Il purple drunk è una moda dell’ultimo momento e costa poco. Una miscela di una bevanda gassata con la codeina. La codeina è un oppiaceo e viene utilizzato come farmaco ma, ad alte dosi, ha lo stesso effetto degli oppiacei. È venduta sul mercato illegale e ha una percentuale completamente diversa da quella dello sciroppo per la tosse, però si trova ed è commerciabile e quindi può facilmente entrare nel mercato illegale.

La dottoressa Simona Pichini, responsabile facente funzione del Centro nazionale dipendenze e doping dell’Iss, racconta a LaPresse di cosa si tratta. “È una droga diffusa tra i giovanissimi per uso ricreazionale. Non è mai consumato da solo, è una droga che isola dalla realtà ed è spesso consumata insieme alla cannabis o ad altri stimolanti. Ci sono droghe che fanno emergere psicosi che abbiamo dentro di noi, come l’aggressività o l’isterismo”, ha spiegato Pichini.

