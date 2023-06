Parla la madre di Michelle, la 17enne uccisa a Roma

Parla la madre di Michelle, la 17enne uccisa a Primavalle, a Roma. “Me l’hanno massacrata“, dice la donna disperata parlando della figlia trovata morta in un carrello della spesa abbandonato vicino ad alcuni cassonetti della spazzatura. Per l’omicidio è stato fermato un coetaneo. La donna è stata avvicinata dai giornalisti mentre rientrava a casa, sorretta da alcuni parenti e amici.

Lunedì interrogatorio 17enne davanti a gip

Lunedì, il 17enne arrestato per l’omicidio di Michelle Causo comparirà davanti al gip per l’interrogatorio di convalida. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, uccisa a coltellate, sarebbe stata colpita più volte e avrebbe tentato di difendersi dal suo aggressore. Quando è stato fermato dalla polizia il giovane aveva le scarpe sporche di sangue. Nato a Roma e originario dello Sri Lanka, è stato bloccato poco dopo il ritrovamento del corpo e interrogato a lungo dagli inquirenti, per poi essere arrestato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata