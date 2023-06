Foto dall'archivio

Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile: sospettato un minorenne

Il cadavere di una donna è stato ritrovato questo pomeriggio in un cassonetto in via Stefano Borgia, alla periferia nord-ovest di Roma, a Primavalle. Si tratterebbe di una minorenne.

Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile, gli agenti del commissariato Primavalle e Monte Mario, la Polizia Scientifica per i rilievi. Le indagini sono in corso per stabilire quanto accaduto ed eventuali responsabili.

La posizione di uno straniero minorenne sarebbe al vaglio della polizia in merito all’omicidio della giovane. Secondo quanto si apprende, il sospettato sarebbe sentito in questi minuti dagli inquirenti.

