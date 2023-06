Il quartiere di Primavalle di Roma è sotto choc per l’assassinio della 17enne Michelle. La signora Anna abita nell’appartamento sotto quello del giovane fermato per l’omicidio della ragazza, trovata senza vita in un carrello della spesa lasciato in strada, e ripensando a quello che è avvenuto ieri (mercoledì 28 giugno) fatica a trattenere le lacrime. “Ho sentito un botto attorno all’ora di pranzo ma pensavo fosse caduta una sedia, poi è arrivata la polizia e mi hanno detto del sangue sulle scale e quello che era successo”, racconta la donna ai giornalisti.

