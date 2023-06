Lo stesso Eugenio Giani ha pubblicato un post scrivendo che ha ricevuto il messaggio: la concomitanza con il terremoto è casuale, il test era già in programma

Attivato in Toscana il test del sistema It-Alert per l’allerta delle emergenze, arrivato quasi in concomitanza con il terremoto di oggi, anche se era già in programma. “Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”, si legge nel messaggio arrivato, in italiano e inglese.

Si tratta di un test che era già in programma alle 12 di oggi, come riferito dal presidente della Regione Toscana: “Tutte le persone sull’area della Toscana riceveranno sullo smartphone un “messaggio di test” del nuovo sistema di allarme. Rispondo qui alle domande sull’alert e seguo in diretta il test”. Quella con il terremoto è una coincidenza.

Lo stesso Eugenio Giani ha pubblicato un post scrivendo che ha ricevuto il messaggio: “E voi lo avete ricevuto?” scrive su Facebook.

