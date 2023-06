Le autorità italiane hanno permesso lo sbarco nel porto di Bari

La nave Ocean Viking, della Ong SOS Méditerranée, ha salvato 86 migranti a bordo di un gommone in difficoltà al largo delle coste libiche. Le autorità italiane hanno permesso lo sbarco nel porto di Bari. I migranti, l’80% dei quali sono minori non accompagnati, al momento dei soccorsi erano privi di giubbotti di salvataggio mentre alcuni avevano delle ustioni da carburante. Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), sono 81.254 le persone che nel 2023 hanno raggiunto l’Europa dal Nord Africa e dal Medio Oriente via mare e si stima che 1.208 siano morte o disperse nel tentativo di attraversare il Mediterraneo.

