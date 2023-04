"Siamo felici che abbiano finalmente raggiunto un porto sicuro" fa sapere la Ong

I 29 naufraghi a bordo della nave Ocean Viking sono sbarcati stamani a Bari. Lo rende noto la Ong. “Siamo felici che abbiano finalmente raggiunto un porto sicuro – spiega la Ocean Viking nei suoi canali social – dopo aver trascorso 5 giorni in mare senza assistenza e in condizioni di pericolo”.

Tajani: “Instabilità Sudan può provocare fughe da Paese”

“La situazione di instabilità può provocare anche fughe dal Paese” ma “mi auguro che si possa raggiungere quanto prima una tregua duratura”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sulla crisi militare in Sudan e la possibile connessione con nuovi flussi migratori a margine del Salone del Mobile di Milano. “Adesso c’è di fatto una tregua – ha detto Tajani – che dovrebbe favorire la messa in sicurezza di tutti i cittadini stranieri”. “È un fatto positivo – prosegue – che le due parti abbiano compreso che gli stranieri non hanno nulla a che vedere con la vicenda in corso”.

Salvini: “Cpr anche in Toscana serve non è mio capriccio”

“Serve un centro per i rimpatri in ogni regione, anche in Toscana. Avere un Cpr anche in Toscana non è un capriccio di Salvini ma è qualcosa che serve ai toscani”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, questa mattina a Campi Bisenzio (Firenze), dove partecipa a un’iniziativa in vista delle prossime elezioni comunali.

