Il boss mafioso arrestato lo scorso 16 gennaio dopo 30 anni di latitanza

Ricovero di 2 giorni, oggi e domani, per Matteo Messina Denaro, il boss della mafia arrestato il 16 gennaio scorso e, dal giorno successivo, nel carcere ‘Le Costarelle’ di Preturo dell’Aquila, in regime di 41bis, dopo una latitanza durata 30 anni. Messina Denaro è stato ricoverato oggi all’ospedale San Salvatore dell’Aquila perché deve essere sottoposto a un intervento per problemi urologici. Operazione – si apprende – che non aggraverà le precarie condizioni di salute dovute al tumore al colon di cui è affetto, in forma grave ed aggressiva, da tempo.

Matteo Messina Denaro è seguito da un team dell’Unità operativa complessa di urologia, guidato dal primario Luigi Di Clemente. Il ricovero, blindato, è stato organizzato nei locali dei moduli disposti, nel capoluogo di regione, dopo il terremoto del 2009 per ospitare il 35esimo vertice del G8 svolto il 10 luglio 2009.

