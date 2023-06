Presenti anche il sindaco Roberto Gualtieri e il senatore Maurizio Gasparri

Alcune migliaia di persone, molte delle quali con indosso una maglietta bianca, hanno partecipato a Casal Palocco alla marcia in ricordo del piccolo Manuel, morto a causa dello scontro tra il Suv Lamborghini, guidato dal ventenne Matteo Di Pietro e la Smart della mamma del bimbo. “Non solo abbiamo aderito a questa iniziativa, abbiamo anche chiesto, per quanto possibile, al Campidoglio, se ci saranno le condizioni, in caso di rinvio a giudizio, di costituirsi parte civile. Sappiamo bene che questo non risolve il problema della famiglia né il dramma di tutti noi, ma più solidarietà c’è e meglio è”, ha spiegato Mario Falconi, presidente del Decimo Municipio.

Presente anche il sindaco Gualtieri

Alla camminata hanno preso parte anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il senatore, Maurizio Gasparri. Alla fine del lungo corteo il primo cittadino ha deposto tra gli applausi un mazzo di fiori in mezzo all’enorme distesa di pupazzi e biglietti lasciati dalla gente sullo spartitraffico di via di Macchia Saponara dove è avvenuto il terribile scontro. “Sia portavoce nei confronti delle istituzioni di Roma che i nostri angeli ci guardano e per questo le chiedo dal cuore di essere lei garante affincé il nuovo codice della strada venga varato senza intoppi”, è stata la richiesta al sindaco di Andrea Zan, presidente dell’associazione ‘Manuela’ di Treviso che nel 1998 ha perso una figlia e da allora si batte per le vittime della strada. La marcia si è conclusa con un lungo applauso e il lancio di palloncini bianchi.

