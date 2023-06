Il 25 giugno ci sarà una fiaccolata per ricordare il bimbo di 5 anni, la procura ha disposto una perizia su dinamica e velocità

Si sono svolti mercoledì 21 giugno i funerali del piccolo Manuel Proietti, il bimbo di 5 anni morto in seguito all’incidente di Casal Palocco, avvenuto in via di Macchia Saponara lo scorso 14 giugno, quando il piccolo viaggiava con la madre e la sorella a bordo di una Smart che è stata travolta dalla Lamborghini. A dare notizie, a funerale avvenuto, è la mamma del piccolo, Elena Uccello.

In poche righe tramite i suoi legali, “la sig.ra Elena Uccello, ringraziando per le innumerevoli manifestazioni di solidarietà ricevute e per il rispetto della propria privacy che le ha garantito, in questi giorni, di vivere nella totale riservatezza il proprio dolore, comunica che oggi, in forma strettamente privata, si sono svolti i funerali del piccolo Manuel e, per chi fosse interessato, che domenica 25 giugno alle 19, a Casal Palocco, si terrà una fiaccolata, con partenza da Via Macchia Saponara, in ricordo del piccolo”.

Procura dispone perizia su dinamica e velocità

La procura di Roma ha disposto una perizia che dovrà accertare la dinamica dell’incidente di Casal Palocco e a che velocità viaggiasse il suv Lamborghini coinvolto nello scontro costato la vita a Manuel Proietti, 5 anni. Il fascicolo vede al momento unico iscritto Matteo Di Pietro, che guidava il suv ed è indagato per omicidio stradale e lesioni. Il lavoro degli inquirenti è coordinato dal procuratore aggiunto Michele Prestipino. L’incidente è avvenuto in via di Macchia Saponara lo scorso 14 giugno, la vittima viaggiava con la madre e la sorella a bordo di una Smart che è stata travolta dalla Lamborghini.

