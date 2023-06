Testimonial della campagna è Marco Camisani Calzolari

Nuova collaborazione tra Polizia postale e delle comunicazioni e Airbnb per stare al fianco dei consumatori per una vacanza senza sorprese in vista delle prenotazioni on-line, fatte in autonomia, per l’estate. E’ per questo che è stata avviata una campagna per aiutare i meno esperti a riconoscere e stare alla larga dai tentativi di raggiro più diffusi, individuando i profili più comuni dei truffatori e i consigli per smascherarli. Testimonial della campagna è Marco Camisani Calzolari. Tra i consigli della Polizia e di Airbnb, c’è per esempio di prestare attenzione ai link condivisi via e-mail dove, se si chiede un bonifico bancario, “si tratta di una truffa”. “I tentativi di truffa su Airbnb sono estremamente rari grazie anche alla nostra scelta di trattenere i pagamenti per l’host fino a check-in avvenuto – osserva Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia – inoltre, comunicando solamente attraverso la piattaforma gli ospiti sono tutelati lungo tutto il percorso. La collaborazione con la Polizia postale è un’ulteriore iniziativa pensata per i meno esperti che si misurano per la prima volta con l’acquisto on-line: bastano davvero pochi accorgimenti per prenotare le proprie vacanze in tutta sicurezza”.

