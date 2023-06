La stima dell'associazione: "Spinta su consumi per 6,8 miliardi di euro"

Con l’arrivo delle quattordicesime verranno distribuiti circa 14 miliardi, che potrebbero generare una spinta da 6,8 miliardi di euro ai consumi delle famiglie. A dirlo una stima di Confesercenti sulla base di un sondaggio condotto con Ipsos. Oltre la metà degli italiani, il 51% degli intervistati – per una cifra pari a 3,7 miliardi – la useranno per le vacanze. Segue con il 25% lo shopping durante i saldi estivi, per 1,8 miliardi.

