Il Soccorso Alpino del Piemonte: "Non ci piace puntare il dito ma consideriamo imprudente il comportamento delle persone fotografate"

In scarpe da ginnastica e pantaloncini a oltre 4mila metri sul Monte Rosa, nella zona del Colle del Lys. Sono le immagini di due escursionisti pubblicate dal Soccorso Alpino del Piemonte che, in un post, ricordano la necessità di equipaggiamenti adeguati per chiunque voglia salire in montagna.

“Non ci piace puntare il dito e non ci piacciono le gogne mediatiche e i leoni da tastiera. Ma ci permettiamo di considerare imprudente il comportamento delle due persone fotografate da un nostro tecnico lo scorso fine settimana a oltre 4mila metri, nella zona del Colle del Lys sul Monte Rosa“, si legge nel post.

“Riteniamo che, per la propria è altrui sicurezza, sui ghiacciai si procede in cordata, con calzature adeguate, ramponi e abbigliamento consono. Ogni incidente è provocato da una catena di fatalità e piccoli errori che scatenano una situazione imprevedibile, soprattutto in un ambiente come il ghiacciaio dove i pericoli oggettivi sono numerosi. L’attrezzatura adatta consente di ridurre le conseguenze degli eventi inattesi. Frequentate la montagna, ma con prudenza”, il loro appello finale.

