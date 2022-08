Foto da Facebbok: Rifugi Monterosa

Si tratta dell'alpinista nepalese, re degli 8000 mt. Si trovava alla Capanna Margherita, ironia social: "Personaggio bizzarro in scarpette e pantaloni pinocchietto"

Con i pantaloni al ginocchio, il cappellino e le scarpe da ginnastica sul Monte Rosa: piovono critiche sui social ma è Nirmal Purja, super alpinista nepalese, re degli 8000. La foto è stata postata qualche giorno fa sui social dalla pagina Rifugi Monterosa e subito sono arrivati commenti di chi dichiara che non si scalano le montagne vestiti come per andare a passeggio. Ma quello in foto è proprio Nirmal Purja.

In questi giorni la pagina Fb Alpinisti in erba ha ripreso la foto (e la notizia): “Nei giorni scorsi al rifugio Capanna Margherita hanno visto un personaggio bizzarro in scarpette e pantaloni pinocchietto”.

