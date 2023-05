La produzione tutta italiana, in prima tv assoluta dal 21 giugno

La febbre dell’oro è più attuale che mai, e arriva anche in Italia: andrà in onda su Dmax (canale 52 del digitale terrestre) la prima docu-serie tutta italiana, prodotta da Formasette per Warner Bros-Discovery, che racconta l’emozionante avventura legata al mondo dei cercatori di miniere aurifere. Si chiama “Monte Rosa: La miniera perduta” e la prima tv assoluta sarà il 21 giugno alle 21:25.

L’oro sul Monte Rosa

Nel solco della tradizione delle più grandi serie factual di avventura, adrenalina e mistero prodotte negli anni e diventate cult sui canali Discovery di tutto il mondo, il format ‘Monte Rosa: la miniera perduta’ racconta l’emozionante ricerca di un leggendario filone aurifero tra le falde del Monte Rosa. Una lotta per la sopravvivenza portata avanti con caparbietà e competenza da 5 impavidi esperti e alimentata dal miraggio di uno straordinario tesoro. Franco lo storico, il geologo Giorgio, gli ‘anziani’ del gruppo, con l’alpinista e speleologa Paola, lo speleologo Matteo e Gabriele, esperto di sopravvivenza, sono stati ingaggiati da un filantropo milionario per scoprire se un tesoro inestimabile potrebbe ancora dormire nella pancia del Monte Rosa.

