Intervento del Soccorso Alpino valdostano sul Monte Rosa, a monte del rifugio Gniffetti, quota 3900 mt, per uno scialpinista caduto in crepaccio. L’uomo è stato trattenuto dal compagno. Le operazioni di recupero sono in corso. Le sue condizioni saranno valutate dal medico di equipaggio di elisoccorso. L’intervento è in corso.

