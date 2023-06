Nella ricorrenza del 249esimo anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, i Reparti del Comando Provinciale di Messina hanno rilasciato i dati sulle attività degli ultimi 17 mesi. Eccone alcuni. Le ispezioni hanno riguardato soprattutto il contrasto a fenomeni criminali maggiormente lesivi delle Entrate erariali; il monitoraggio dell’impiego delle risorse pubbliche e sul corretto andamento della Pubblica Amministrazione; la tutela dell’economia e dei mercati dalle infiltrazioni criminali e dai traffici illeciti, la vigilanza delle acque territoriali e dei litorali messinesi, in ossequio alle peculiari funzioni di “polizia del mare” affidate per legge – dal primo gennaio 2017 – al comparto aeronavale della Guardia di Finanza, oltre che concorrere, con le altre forze di polizia, alla realizzazione del dispositivo di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica.

Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha eseguito oltre 4.072 interventi ispettivi e circa 610 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Le attività investigative e di analisi sui crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica, hanno permesso di accertare crediti inesistenti per oltre 33 milioni di euro. Sono stati individuati 147 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco, e 1.362 lavoratori in “nero” o irregolari.

Scoperti, inoltre, 44 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 42 interventi, che hanno portato alla denuncia di 126 persone, di cui 3 tratte in arresto, e al sequestro di beni per un valore di oltre 7 milioni. Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato sono state concluse 34 indagini che hanno permesso di denunciare all’Autorità Giudiziaria 110 soggetti di cui 13 colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale.

