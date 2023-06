È durata nove ore l’occupazione dell’ex Istituto professionale Sibilla Aleramo in via Tiburtina 967, nel quartiere Rebibbia di Roma. Un gesto di protesta contro gli sgomberi fatto dagli studenti dell’organizzazione ‘Cambiare rotta’ e dagli attivisti di ‘Movimento di lotta per la casa’. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri che insieme ai Vigili del Fuoco hanno fatto irruzione nello stabile senza ricevere alcuna resistenza dagli occupanti. “E’ stata una giornata faticosa.

Tante famiglie hanno dato vita a questa iniziativa. Sono famiglie in emergenza abitativa. Non possiamo più aspettare”, ha detto Luca Fagiano, leader di ‘Movimento di lotta per la casa’. “Il Partito democratico lancia manifestazioni nazionali per il diritto all’abitare e poi fa sgomberare famiglie con bambini. Comune e Regione sono assenti dal panorama politico. E’ stato solo un confronto fra il movimento, le famiglie tenaci e la Questura”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata