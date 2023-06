Nell’ambito delle indagini sull’incidente di Casal Palocco, a Roma, nel quale il 14 giugno è morto Manuel Proietti, 5 anni, i magistrati hanno sentito la madre della vittima, che era alla guida della Smart coinvolta nello scontro. Proseguono le indagini su Matteo Di Pietro, che guidava il suv Lamborghini che ha travolto l’auto nella quale viaggiava il bambino. Il giovane youtuber risponde di omicidio stradale e lesioni e su di lui sono stati disposti degli esami tossicologici di secondo livello. Nel test effettuato il giorno dell’incidente, Di Pietro è risultato positivo a tracce di cannabinoidi e l’ulteriore esame servirà a capire quando la droga sarebbe stata assunta e in quali quantità. Intanto la polizia locale continua a raccogliere testimonianze di persone che erano presenti in via di Macchia Saponara, e sono intervenute al momento dello scontro.

Domenica fiaccolata per Manuel

“Domenica 25 giugno alle ore 19 ci sarà la fiaccolata ufficiale organizzata dalla famiglia per il piccolo Manuel“. È quanto si legge in alcuni post su Facebook dei gruppi di quartiere di Casal Palocco, a Roma, dove il 14 giugno scorso è avvenuto l’incidente in cui ha perso la vita Manuel Proietti, il bimbo di 5 anni che era in macchina con la mamma e la sorellina. Per l’incidente è indagato con le accuse di omicidio stradale e lesioni lo youtuber Matteo Di Pietro, che era alla guida del Suv Lamborghini. “La partenza della fiaccolata è prevista dall’asilo accanto alla Pim di via Macchia Saponara – si legge nel post – Dobbiamo portare il mondo, venite da tutta Roma. Condividete e partecipate, è molto importante”.

