I genitori della piccola Kata entreranno nell'edificio insieme al loro consulente Luciano Garofano

La procura di Firenze ha accolto l’istanza presentata dagli avvocati Filippo Zanasi e Sharon Matteoni, legali dei genitori di Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa 10 giorni fa da Firenze, per poter effettuare un proprio sopralluogo dentro l’ex hotel Astor, dove la piccola viveva con la famiglia e che da sabato scorso, dopo essere stato sgomberato, è stato posto sotto sequestro. Ieri nell’ex hotel occupato e nelle sue pertinenze sono terminati gli accertamenti di polizia giudiziaria dei carabinieri. In giornata i genitori di Kata entreranno nell’edificio insieme al loro consulente Luciano Garofano, generale dei carabinieri in congedo e già comandante del Ris di Parma. Ad accompagnarli gli avvocati Zanasi e Matteoni.

