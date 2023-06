Si prevede una giornata di disagi fino a 24 ore per i voli di tutto il territorio nazionale

Martedì 20 giugno è in programma uno sciopero nazionale del trasporto aereo, dopo lo stop dello scorso 4 giugno. Si prevede una giornata di disagi fino a 24 ore per i voli di tutto il territorio nazionale. Non lavoreranno gli addetti all’handling aeroportuale, i lavoratori degli indotti, il personale Vueling e quello dell’Aviation Service Roma Fiumicino. La mobilitazione scatterà alle 00:01 e terminerà alle 23:59.

Previsti disagi per i voli, ma sono garantite delle fasce di tutela per i viaggiatori. L’Enac ha reso noto che saranno dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21: in questi orari i voli devono essere comunque effettuati. Per qualsiasi dubbio è possibile consultare il sito della compagnia aerea di riferimento che renderà note tutte le variazioni o le eventuali soppressioni di voli.

Ad incrociare le braccia per 24 ore saranno gli addetti all’handling aeroportuale, i dipendenti che si occupano dell’assistenza a terra degli aerei e dei viaggiatori; ma anche i lavoratori del comparto aereo e aeroportuale per quattro ore, a Roma dalle 12 alle 16. Fermi anche i lavoratori della società Alha dell’aeroporto di Malpensa dalle 11 alle 15. A costoro si uniranno anche i dipendenti della low cost Vueling (sempre per 24 ore) e il personale Aviation Service Roma Fiumicino.

A motivare l’agitazione, tra le altre cose, il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale nel settore dell’handling aeroportuale. I sindacati, inoltre, chiedono il miglioramento delle condizioni lavorative del personale sia viaggiante che di terra. Secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 210mila i viaggiatori italiani rischiano di subire un disservizio per lo sciopero aereo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata