Il settore incrocia le braccia per 24 ore. Centinaia di voli cancellati in tutta Italia

(LaPresse) Giornata di sciopero in tutta Italia per il trasporto aereo: il settore incrocia le braccia per 24 ore. Centinaia i voli cancellati in tutta Italia. Aeroporto semi-deserto questa mattina anche a Milano Linate, con decine di voli cancellati e annullati come testimoniano i monitor dello scalo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata